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Около рязанской гостиницы нашли склад с девятью тоннами контрафактного алкоголя. Об этом
Полицейские узнали, что на закрытой стоянке у гостиницы на окраине города незаконно продают спиртное. Как оказалось, торговлю организовал 63-летний мужчина. Из припаркованной «ГАЗели» он продавал спиртное в четырех- и пятилитровых канистрах. «Покупателями» были его знакомые из соседних регионов.
Основная партия алкоголя хранилась на арендованном злоумышленником складе.
«В рамках исследования образцов изъятого было установлено, что это спиртосодержащая жидкость, кустарным образом изготовленная из спирта и воды», — уточнили в полиции.
Оперативники устанавливают все звенья цепи незаконного оборота спиртного.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 171.3 УК («Незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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