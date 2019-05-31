Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:04, 31 мая 2019 92
 0    0

Около рязанской гостиницы нашли склад с девятью тоннами контрафактного алкоголя

Около рязанской гостиницы нашли склад с девятью тоннами контрафактного алкоголя

Около рязанской гостиницы нашли склад с девятью тоннами контрафактного алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские узнали, что на закрытой стоянке у гостиницы на окраине города незаконно продают спиртное. Как оказалось, торговлю организовал 63-летний мужчина. Из припаркованной «ГАЗели» он продавал спиртное в четырех- и пятилитровых канистрах. «Покупателями» были его знакомые из соседних регионов.

Основная партия алкоголя хранилась на арендованном злоумышленником складе.

«В рамках исследования образцов изъятого было установлено, что это спиртосодержащая жидкость, кустарным образом изготовленная из спирта и воды», — уточнили в полиции.

Оперативники устанавливают все звенья цепи незаконного оборота спиртного.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 2 статьи 171.3 УК («Незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 часа назад
От сырья до бензобака. В РНПК рассказали о производстве нового улучшенного топлива «Евро 6»

От сырья до бензобака. В РНПК рассказали о производстве нового улучшенного топлива «Евро 6»

Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:10, 23 мая 2019 18 225
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
21:34, 25 мая 2019 17 543
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
21:52, 18 мая 2019 14 272
Возле ТЦ «Круиз» иномарка врезалась в рекламный щит заправки после ДТП
21:26, 18 мая 2019 13 706
Мэрия отреагировала на информацию о разрушающемся мосту через Трубеж в Борках
16:17, 21 мая 2019 13 333
Из владимирской колонии сбежал мужчина, приговоренный к 17 годам за убийство 4
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум