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Фото: Администрация Рязани
За неделю в Рязани заделали выбоины на 12 улицах. Об этом
С 20 по 26 мая рабочие занимались «ямочным ремонтом» на участках улиц 1-я Железнодорожная, Затинная, Лесная, Песоченская, Пролетарская, Новоселов, Строителей, Щедрина, Сельских строителей, Шереметьевская, а также на Ряжском шоссе. Общая площадь ремонта составила 810 квадратных метров.
С 27 мая по 2 июня планируют заделать выбоины на дорогах по улицам Магистральной, Шереметьевской, Ряжской шоссе, Добролюбова и других.
С начала года ямы засыпали на 128 улицах. Общая площадь ремонта составила 16 300 «квадратов».
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