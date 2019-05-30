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18:15, 30 мая 2019 591
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За неделю в Рязани заделали выбоины на 12 улицах

За неделю в Рязани заделали выбоины на 12 улицах

Фото: Администрация Рязани

За неделю в Рязани заделали выбоины на 12 улицах. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 20 по 26 мая рабочие занимались «ямочным ремонтом» на участках улиц 1-я Железнодорожная, Затинная, Лесная, Песоченская, Пролетарская, Новоселов, Строителей, Щедрина, Сельских строителей, Шереметьевская, а также на Ряжском шоссе. Общая площадь ремонта составила 810 квадратных метров.

С 27 мая по 2 июня планируют заделать выбоины на дорогах по улицам Магистральной, Шереметьевской, Ряжской шоссе, Добролюбова и других.

С начала года ямы засыпали на 128 улицах. Общая площадь ремонта составила 16 300 «квадратов».


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