В Рязани отметили столетие музколледжа. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязани отметили столетие музыкального колледжа имени Пироговых. Концерт провели в филармонии в четверг, 30 мая.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что студенты колледжа побеждают на всероссийских и международных конкурсах, а выпускники поступают в лучшие музыкальные вузы страны, тем самым показывая высокое качество образования.
«Рязанский музыкальный колледж широко известен своими сильными творческими традициями, высоким качеством образования и, конечно, знаменитыми выпускниками. Неслучайно учебное заведение носит имя наших прославленных земляков, знаменитых певцов братьев Пироговых», — сказал Любимов.
После этого он отметил педагогов региональными наградами и вручил свидетельства о присуждении почетных званий.
Ранее сообщалось, что в колледж
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