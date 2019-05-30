В храме под Липецком во время службы начали мироточить кресты и иконы

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В церкви Святого архистратига Михаила в селе Ворон-Лозовка Хлевенского района во время службы начали мироточить кресты и иконы. Видео опубликовано «ВКонтакте».
В церковь начали приезжать православные из других регионов, сообщил портал
Отмечается, что это уже не первое подобное явление в церкви. Три года назад там уже мироточила икона Божьей Матери «Три радости».
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.