На пожаре в Захаровском районе пострадала женщина и погиб мужчина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На пожаре в селе Гладкие Выселки Захаровского района, который произошел вечером 29 мая, погиб 59-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Кроме того, во время происшествия пострадала 60-летняя женщина.
Напомним, в жилом доме
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Калужской области пять участников ОПГ осудили за убийство и нападение на предпринимателей
|
cледующая новость →Пьяный скопинец оскорбил полицейского и попал под суд
Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.