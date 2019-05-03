В полиции рассказали подробности ДТП с двумя сгоревшими машинами под Рязанью

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В пятницу, 3 мая, на 48-м километре трассы «Спас-Клепики — Рязань» столкнулись «ГАЗель» и Toyota. Автомобили загорелись после удара, уточнили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали оба водителя.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства уточняются.
Ранее с места происшествия появилось
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