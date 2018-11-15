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15:24, 15 ноября 2018 1 103
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В Рязани в шестой раз выберут «Мисс Студенчество»

В Рязани в шестой раз выберут «Мисс Студенчество»

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани в шестой раз выберут «Мисс Студенчество». В четверг, 15 ноября, девушки рассказали о себе организаторам конкурса и журналистам.

Конкурсанткам предложили пройти жеребьевку, чтобы определить порядок выступления на дефиле.

В этот раз выступления девушек в старинных платьях останутся без оценки жюри.

Список выступлений будет следующим:

  1. Екатерина Шматова студентка Академии ФСИН;
  2. Александра Акимова студентка РГАТУ;
  3. Екатерина Казанкина студентка РГУ имени Есенина;
  4. Дарья Гордеева студентка Рязанского филиала Московского университета имени Витте;
  5. Валерия Егорова студентка Рязанский институт Московского Политехнического университета;
  6. Вера Останкова студентка РязГМУ имени Павлова;
  7. Анастасия Гражданинова студентка Рязанского филиала Московского государственного института;
  8. Регина Зимакова студентка РГРТУ.

Успеваемость девушек уже оценили в традиционной «зачетной книжке», а свои физические данные они покажут на спортивном комплексе «ГТО», который пройдет во второй раз.

Также студентки покажут себя в ораторском искусстве в номинации «TED Talks» и смогут продемонстрировать свои творческие таланты.

В постановке номеров и дефиле участницам помогут актеры и хореографы.

Девушки уже поучаствовали в фотосессиях и видеосъемках.

Финал конкурса пройдет в рязанской филармонии, в пятницу, 30 ноября, в 19:00.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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