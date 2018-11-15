В Рязани в шестой раз выберут «Мисс Студенчество». В четверг, 15 ноября, девушки рассказали о себе организаторам конкурса и журналистам.
Конкурсанткам предложили пройти жеребьевку, чтобы определить порядок выступления на дефиле.
В этот раз выступления девушек в старинных платьях останутся без оценки жюри.
Список выступлений будет следующим:
- Екатерина Шматова студентка Академии ФСИН;
- Александра Акимова студентка РГАТУ;
- Екатерина Казанкина студентка РГУ имени Есенина;
- Дарья Гордеева студентка Рязанского филиала Московского университета имени Витте;
- Валерия Егорова студентка Рязанский институт Московского Политехнического университета;
- Вера Останкова студентка РязГМУ имени Павлова;
- Анастасия Гражданинова студентка Рязанского филиала Московского государственного института;
- Регина Зимакова студентка РГРТУ.
Успеваемость девушек уже оценили в традиционной «зачетной книжке», а свои физические данные они покажут на спортивном комплексе «ГТО», который пройдет во второй раз.
Также студентки покажут себя в ораторском искусстве в номинации «TED Talks» и смогут продемонстрировать свои творческие таланты.
В постановке номеров и дефиле участницам помогут актеры и хореографы.
Девушки уже поучаствовали в фотосессиях и видеосъемках.
Финал конкурса пройдет в рязанской филармонии, в пятницу, 30 ноября, в 19:00.