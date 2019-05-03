В Крыму ребенка едва не унесло на воздушном шаре в открытое море

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В Крыму ребенка на воздушном шаре едва не унесло в открытое море, передает
Инцидент произошел утром в пятницу, 3 мая, в Феодосии на юго-востоке Крыма.
Для спасения ребенка подняли все службы экстренного реагирования.
«Шар, на котором заканчивался газ, пролетел недолго и сам приземлился в окрестностях Феодосии», — сказал собеседник агентства.
Находившаяся в корзине девочка 2007 года рождения — жительница Самары — не пострадала.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.