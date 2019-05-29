В рязанском медуниверситете отменили выпускной из-за продажи пригласительных

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В рязанском медуниверситете отменили выпускной лечебного факультета из-за того, что на него продавали пригласительные. Об этом сообщили в
Выпускной вечер организуют за счет университета, вход на мероприятие бесплатный.
Из-за того, что на него продавали билеты, торжественную часть, которая должна была пройти в рязанской филармонии отменили.
«Дипломы выпускникам будут выданы в неторжественной обстановке в деканате по окончанию государственной итоговой аттестации», — говорится в сообщении.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.