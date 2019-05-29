Любимов открыл школу искусств в Недостоеве. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В среду, 29 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов открыл новую школу искусств в Недостоеве. На торжестве также присутствовали и.о. мэра Сергей Карабасов, депутат гордумы Галина Трушина и глава регионального минстроя Вячеслав Меньшов.
Любимов отметил, что большую часть денег для строительства школы выделили из федерального бюджета.
«Таких современных школ искусств в нашей стране очень мало. Строители смогли построить здание меньше, чем за год. Мы бы очень хотели построить еще такие школы в Рязани и области. Также нам нужны и общеобразовательные школы, и детские сады. Уверен, что мы сможем удовлетворить эти потребности. Мы обязательно приведем сюда людей из федерального министерства, покажем, что в итоге получилось, и они проникнутся», — заявил глава региона.
Новая школа рассчитана на 500 детей. На первом этаже располагаются классы и залы для хореографии. Второй этаж здания вмещает в себя отделение музыкальных инструментов, где детей будут учить игре на баяне, гитаре, фортепиано, струнных и духовых инструментах.
Кроме того, тут есть кабинет для изучения сольфеджио, музыкальной литературы, зал с роялями и малый актовый зал для выступления и репетиции ансамблей.
На третьем этаже занимаются воспитанники художественного отделения. Для учащихся подготовили класс по компьютерной графике, оснащенный 3D-оборудованием (сканер, принтер и станок), кабинет с муфельными печами для обжига глины и сушильным шкафом и традиционные залы для написания натюрмортов и портретов.
В школе есть пандус, кнопка вызова для инвалидов и зимний сад.
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