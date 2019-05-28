Жители против. В селе Коростово железным забором оградили общественный пляж

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В селе Коростово железным забором оградили общественный пляж. Об этом в группе «
На видео местные жители рассказали, что забор установили вдоль берега Оки, перекрыв доступ к общественному пляжу и обратились к общественности с просьбой отстоять место для купания. Корреспонденту RZN.info жительница села Коростово Ксения Рожкова рассказал, что забор установили 30 апреля. Она отметила, что возведение ограждения с местными жителями никто не обсуждал.
Ситуацией заинтересовался региональный телеканал ГТРК «
«Человек на своих двоих много мусора не принесет. Это все привозят на автомобилях, в багажниках», — рассказал житель села телевизионщикам. Он добавил, что на замечания не мусорить приезжие не реагируют.
По данному факту жители написали обращение в прокуратуру. В пресс-службе ведомства сообщили, что организована проверка, направленная на выявление собственника земли и владельца забора. По результатам проверки будут приняты меры.
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