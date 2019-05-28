Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:45, 28 мая 2019 498
 0    0

Жители против. В селе Коростово железным забором оградили общественный пляж

Жители против. В селе Коростово железным забором оградили общественный пляж

В селе Коростово железным забором оградили общественный пляж. Об этом в группе «Новости Рязани ВКонтакте» рассказали местные жители. Они записали видеообращение, чтобы привлечь внимание общественности. Ситуацией заинтересовалась районная прокуратура.

На видео местные жители рассказали, что забор установили вдоль берега Оки, перекрыв доступ к общественному пляжу и обратились к общественности с просьбой отстоять место для купания. Корреспонденту RZN.info жительница села Коростово Ксения Рожкова рассказал, что забор установили 30 апреля. Она отметила, что возведение ограждения с местными жителями никто не обсуждал.

Ситуацией заинтересовался региональный телеканал ГТРК «Ока». Его журналист пообщался с жителем села, установившим забор. Мужчина по имени Василий рассказал, что причиной поступка стало желание сохранить чистоту и порядок на пляже.

«Человек на своих двоих много мусора не принесет. Это все привозят на автомобилях, в багажниках», — рассказал житель села телевизионщикам. Он добавил, что на замечания не мусорить приезжие не реагируют.

По данному факту жители написали обращение в прокуратуру. В пресс-службе ведомства сообщили, что организована проверка, направленная на выявление собственника земли и владельца забора. По результатам проверки будут приняты меры.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным?

Теплый прием. Может ли центральное отопление конкурировать с индивидуальным?

Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 41 188
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 870
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 21 283
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
19:23, 16 мая 2019 18 597
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
15:10, 23 мая 2019 17 691
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум