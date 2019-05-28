В Рыбном сгорела квартира, есть пострадавший

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Вечером в понедельник, 27 мая, на улице Березовой в Рыбном сгорела квартира в двухэтажном доме. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило около 20:54.
Есть пострадавший. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На место происшествия выезжали пять сотрудников спасательной службы на двух машинах.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.