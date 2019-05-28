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22:34, 28 мая 2019 318
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В полиции рассказали о конфликте между рязанцем с ножом и мотоциклистами на Московском шоссе

В полиции рассказали о конфликте между рязанцем с ножом и мотоциклистами на Московском шоссе

В полиции прокомментировали конфликт между водителем и мотоциклистами на Московском шоссе.

«ДТП произошло в ночь с 26 на 27 мая. На перекрестке Московского шоссе и улицы Вокзальной столкнулись мотоциклист с легковушкой. О последующем конфликте нам известно, сейчас проводится проверка. Заявлений от участников инцидента не поступало. Пострадавших нет», — сообщили журналисту RZN.info в пресс-службе УМВД.

Напомним, ранее появилось видео с места происшествия.


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