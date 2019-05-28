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Рязанец с ножом напал на мотоциклистов. Видео опубликовал Youtube-канал «
Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 мая на перекрестке улицы Вокзальной и Московского шоссе. На записи видно как группа мотоциклистов конфликтует с одним из автомобилистов.
Ранее
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, в инциденте никто серьезно не пострадал.
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