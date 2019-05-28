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В мэрии рассказали о причинах затопления перекрестка в центре Рязани. На данный момент проблема уже устранена.
«Водоканал сбрасывал воду из системы, чтобы можно было производить ремонтные работы у близстоящих домов. Это делалось, чтобы уменьшить напор. Около дома по улице Затинной, 31 был неисправен колодец. На данный момент поломку уже устранили», — рассказали в администрации города.
Напомним, ранее появилась информация от очевидцев о том, что в Рязани затопило перекресток улиц Затинной и Свободы. Также появилось
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.