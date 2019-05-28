RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани затопило перекресток улиц Затинной и Свободы. Об этом сообщила ГТРК «
Видео в редакцию телекомпании отправил один из очевидцев.
Как отмечает источник, причиной затопления перекрестка стал прорыв водопровода — из колодца на Затинной «бьет фонтан».
В пресс-службе администрации города отметили, что на место уже выехали специалисты, чтобы определить причину затопления.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПреподаватель липецкого госуниверситета попался на взятке
|
cледующая новость →По пути в Москву житель Карелии врезался в рязанку на «Шкоде»
Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.