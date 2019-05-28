RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани сбили мотоциклиста. Сообщение об этом опубликовали «ВКонтакте» в ночь на вторник, 28 мая.
ДТП произошло на повороте с улицы Вокзальной на Московское шоссе.
Официальной информации об аварии и пострадавших пока не поступало.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа пожаре в рыбновской квартире пострадала женщина
|
cледующая новость →В Рыбном сгорела квартира, есть пострадавший
Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.