На пожаре в Горроще пострадал мужчина

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Во вторник, 28 мая, в Горроще произошел пожар. На улице Весенней загорелась пятиэтажка, сообщила
Сигнал о возгорании поступил в 11:52, на вызов выехали три расчета.
Огонь повредил коридор в двухкомнатной квартире на первом этаже. Пострадал находившийся внутри мужчина, его доставили в больницу с предварительным диагнозом «отравление угарным газом».
Причину возгорания устанавливают.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.