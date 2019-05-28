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Калужский следком прокомментировал задержание замначальника управления Росгвардии.
«В отношении должностного лица в территориальном управлении проводится проверка. В случае, если его вина будет доказана, он понесет ответственность в соответствии с российским законодательством», — написали в управлении.
Напомним, ранее появилась первая
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.