Задержан замначальника управления Росгвардии по Калужской области

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В Калужской области задержали замначальника регионального управления Росгвардии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по области.
Мужчину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.
По версии следствия, подполковник полиции, являясь должностным лицом, участвовал в работе общества с ограниченной ответственностью, которое осуществляло деятельность по монтажу и техобслуживанию средств охраны, а также пожарной безопасности зданий.
Следствие полагает, что подозреваемый в рабочее время направлял сотрудников Росгвардии выполнять работу в интересах общества, а также «оказывал иное покровительство в осуществлении предпринимательской деятельности этой организацией».
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 1 статьи 289 УК РФ.
Следователи провели обыски, собираются доказательства.
Расследование продолжается.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.