В Рязани стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Расписание

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В понедельник, 27 мая, в Рязани стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Первыми в расписании стоят экзамены по географии и литературе.
Математику рязанские выпускники будут сдавать 29 мая, русский язык — 3 июня. При этом предусмотрены резервные дни для написания заданий по этим предметам — 24 и 26 июня соответственно.
Дополнительный период сдачи ЕГЭ продлится до сентября, русский язык можно будет сдать 3 числа, математику — 6. Резервная дата — 20 сентября.
С адресами школ, в которых пройдут экзамены, можно ознакомиться
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