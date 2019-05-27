Таксистам запретят работать сверх нормы

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Все автомобили такси в России оборудуют системой ГЛОНАСС, которая будет контролировать режим труда и отдыха водителя и не позволит ему работать сверх нормы. Об этом передает
Поправки внесли ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси.
В декабре прошлого года Госдума в первом чтении приняа законопроект об агрегаторах такси.
Как отметил Москвичев, каждый оператор будет отправлять в единую систему месячный режим труда и отдыха своих водителей.
«Как только он вырабатывает норму часов, он уже больше не поедет», — рассказал депутат.
Работу каждого водителя будет фиксировать персональной картой.
«То есть теперь от одного перевозчика к другому с разными карточками бегать водитель не сможет. Сейчас это возможно, но мы это прекратим, карта все будет блокировать такие вещи. Это будет фиксация работы водителя такси как сегодня у нас в городском пассажирском транспорте», — пояснил депутат.
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