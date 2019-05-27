Рязанские пляжи проверили на готовность к купальному сезону

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
К началу купального сезона на водоемах Рязанской области планируется открыть 50 пляжей, восемь из них принадлежат детским оздоровительным лагерям. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В понедельник, 27 мая, межведомственная комиссия по осмотру городских пляжей проверила пляжи на готовность к купальному сезону.
В состав комиссии вошли специалисты администрации города, регионального управления Роспотребнадзора, минздрава, городского управления по делам ГОЧС, Центра ГИМС МЧС России по Рязанской области.
К эксплуатации допустили 33 пляжа из 50.
Техническое освидетельствование 14 пляжей планируют провести до 30 мая.
Владельцы трех пляжей перенесли проведение технического освидетельствования на первую декаду июня 2019 года (город Рыбное, река Вожа и река Дубянка, Рыбновский район, Батуринское сельское поселение, село Житово).
Открытие купального сезона по погодным условиям планируется 1 июня 2019 года.
Напомним, на официальных городских пляжах
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