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Фото: Администрация Рязани
Мэрия пообещала, что все шесть рязанских пляжей будут готовы к началу пляжного сезона. О том, как идут работы, рассказал
В понедельник, 27 мая, в Рязани начала работу межведомственная комиссия по осмотру площадок на готовность к купальному сезону и их приемке. В этом сезоне будут функционировать следующие пляжи:
Уже сейчас профильные организации обследовали и очистили дно и прибрежные территории, взяли пробы воды и песка на анализ.
На официальных городских пляжах организуют работу медицинского пункта и дежурство спасателей и полиции, подготовят необходимые плавсредства для спасения людей на воде, установят урны, скамейки, раздевалки и биотуалеты, предупредительные таблички и таблички, обозначающие зоны купания.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.