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17:15, 27 мая 2019 117
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Mazda отзовет в России почти две тысячи автомобилей

Mazda отзовет в России почти две тысячи автомобилей

Mazda отзывает в России 1678 автомобилей модели Mazda 3 из-за проблем со стеклоочистителем. Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, проданные с сентября 2015 года по март 2018 года с соответствующими VIN-кодами.

Владельцам машин сообщат о том, попадает ли автомобиль под отзыв, по телефону или письменно.

На отозванных транспортных средствах заменят передний блок управления оборудованием кузова (F-BCM).

Работы выполнят бесплатно.


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