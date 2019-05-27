Mazda отзовет в России почти две тысячи автомобилей

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Mazda отзывает в России 1678 автомобилей модели Mazda 3 из-за проблем со стеклоочистителем. Об этом сообщил
Отзыву подлежат автомобили, проданные с сентября 2015 года по март 2018 года с соответствующими
Владельцам машин сообщат о том, попадает ли автомобиль под отзыв, по телефону или письменно.
На отозванных транспортных средствах заменят передний блок управления оборудованием кузова (F-BCM).
Работы выполнят бесплатно.
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