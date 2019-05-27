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17:40, 27 мая 2019 358
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Любимов наградил молодых музыкантов, художников и танцоров. Фото

Любимов наградил молодых музыкантов, художников и танцоров. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В понедельник, 27 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов наградил молодых музыкантов, художников и танцоров. 30 учащимся детских школ искусств и десяти студентам вручили именные стипендии «Юные дарования».

Кроме того, наград удостоились 46 педагогов из Рязани, Касимова, Скопина, а также из Рязанского, Рыбновского, Кораблинского, Пронского, и Шиловского районов.

Помимо них, губернатор вручил грамоты студентам Рязанского музыкального колледжа имени Пироговых, Рязанского художественного училища имени Вагнера и Шацкого колледжа культуры.

Губернатор отметил, что стипендиаты — победители и лауреаты авторитетных международных и всероссийских творческих конкурсов, и фестивалей.

«Правительство области поддерживало и будет поддерживать творческий рост рязанской молодежи. Совсем скоро в Рязани откроется самая современная в регионе школа искусств. Это создаст дополнительные возможности для развития наших детей, и мы обязательно продолжим работу в этом направлении», — пообещал Любимов.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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