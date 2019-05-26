В Пронском районе массово погибли пчелы

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Фото: Издательство «Пресса»
На пасеке у пчеловодов из Березова Пронского района погибли все четыре пчелосемьи, пишет издательство «
Местные жители считают, что это произошло из-за обработки близлежащих полей гербицидами, которую фермеры проводят без оповещения.
«Чтобы установить причину массовой гибели пчел, необходимо на место вызвать специалистов Пронской ветслужбы. Мы отбираем материал, опечатываем ульи и отправляем пчел на анализ в Рязанскую областную лабораторию. Нам известны также случаи гибели этой весной пчелосемей в Карповском и Альютове. В Карповском взяли на анализы рапс с полей, ждем результатов», — рассказал начальник районной ветстанции Виктор Жариков.
Ранее стало известно о массовой
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