Под Барнаулом женщина бросилась под фуру, спасая своих детей

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Под Барнаулом женщина погибла, защищая детей от столкновения с грузовиком. Об этом очевидцы сообщили в группе «
ДТП произошло в пятницу, 24 мая. На 95 километре трассы Барнаул — Рубцовск. Четыре автомобиля столкнулись из—за дыма от горящей травы.
Водитель одной из пострадавших машин вышла из автомобиля и подошла к заднему сиденью, где сидели ее дети.
К автомобилю на высокой скорости подъехал грузовик. Женщина выбежала к фуре, чтобы привлечь внимание, отметили очевидцы.
Грузовик сбил ее, частично потерял скорость и врезался в машину. Мать погибла на месте, детей госпитализировали.
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