В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»

В Рязани в девятый раз прошел открытый областной фестиваль «Во!СемьЯ!». В субботу, 25 мая, он собрал детей и родителей в Нижнем городском парке на улице Ленина. В этом году в программу фестиваля вошли конкурс колясок «Тюнинг-шоу», боди-арт «Животики», «Слингомода», «Наши папаши», «Семейный костюм».

Рязанский областной фестиваль «Во!СемьЯ!» поддержал Прио-Внешторгбанк (ПАО). Банк стал партнером мероприятия, а также предоставил главный приз — холодильник.

Семейный фестиваль посетил губернатор Николай Любимов вместе с дочерьми. Глава региона осмотрел тематические площадки, выставку спасательной техники, «Лабораторию безопасности» и затем поприветствовал со сцены гостей праздника.

«Здесь собралось очень много людей, объединенных самым главным в своей жизни — семьей. Семья — это основа всего, основа для того, чтобы жить не только для себя, хранить традиционные ценности, заботиться о ком-то, воспитывать своих детей. Этот семейный фестиваль позволяет каждому ребенку найти что-то интересное, каждому человеку чем-то восхититься и самое главное — радоваться вместе», — сказал губернатор.

«Я надеюсь, этот праздник подарит вам хорошее настроение, вы зарядитесь им надолго», — добавил Любимов.

Губернатор подписал диплом для победителя конкурса, организаторы подарили ему символ фестиваля — матрешку.

Праздник открыл детский эстрадный хор, исполнивший гимн фестиваля. Для гостей также выступил танцевальный коллектив «Мед».

В этом году в конкурсе «Тюнинг-шоу» участники представили 12 вариантов оформления колясок. В частности, семьи вышли в костюмах моряков, врачей, героев сказки «Приключения Буратино», в роли персонажей фильмов «Аватар» и «Железный человек», поэмы «Руслан и Людмила». В «Тюнинг-шоу» победителем стала семья Громовых, оформившая коляску в виде парусника.

В состав жюри конкурса вошли художественный руководитель «Театра кукол» Валерий Шадский, директор рязанской филармонии Елена Буняшина, директор рязанского дворца молодежи Николай Плетнев, ректор рязанского института образования и развития Андрей Кашаев, заместитель председателя правления Прио-Внешторгбанка (ПАО) Геннадий Дронов.

Геннадий Дронов рассказал, что Прио-Внешторгбанк на протяжении 30 лет существования с первого своего дня поддерживает самые разнообразные социальные инициативы, фестивали, конкурсы. В их числе — волонтерская акция к Международному дню птиц, масленичные гуляния, детские новогодние елки, фестиваль «Рязанские смотрины» и «Во!СемьЯ!». В рамках фестиваля Прио-Внешторгбанк (ПАО) впервые запустил игру «Бизнес-лото», на которой предложил детям «помериться» своими знаниями и смекалкой.

«Прио-Внешторгбанк — это не только бизнес, но и активный участник в жизни Рязани и Рязанской области. Праздники детства, семьи, подобные этому, поддерживаются в первую очередь из-за того, что семья является основой общества, любых начинаний в жизни», — отметил Геннадий Дронов.

В конкурсе боди-арт «Животики» приняли участие пять будущих мам. В нем победила Екатерина Фисун. Вместе с двумя детьми она приехала на рязанский фестиваль из Магадана. «Отличный праздник, отличная организация. Очень весело, — отметила гостья. — Я не ожидала получить такие хорошие подарки и увидеть такое хорошее отношение к детям. В нашем городе такого нет, и я в шоке, что так бывает».

В конкурсе «Слингомода» победила Юлия Снопкова. Она вышла к зрителям в костюме ангела. «Могу сказать спасибо за такой прекрасный праздник, потому что мы не первый год здесь участвуем. Изначально мои родители участвовали, потом у нас создалась семья. Порядка шести-семи лет мы участвуем. Мы счастливы, что заняли первое место», — сказала Снопкова.

Победителям конкурсов вручили дипломы об участии и подарки от партнеров и организаторов праздника. Главный приз фестиваля «Во!СемьЯ» достался семье Володиных.

В рамках фестиваля в Нижнем городском парке для детей и родителей работали тематические площадки, аттракционы и торговая площадь.