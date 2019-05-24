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RZN.info обжаловал решение суда в деле с Роскомнадзором. В пятницу, 24 мая, апелляцию редакции начал рассматривать Советский районный суд Рязани.
Ранее мировой суд признал наше СМИ виновным в упоминании запрещенных в России организаций без указания информации об этом.
Надзорное ведомство обнаружило нарушение в новости «Настоящий русский офицер» от 29 января 2019 года. В заметке говорилось о том, что телеведущая «России 1» Ольга Скабеева поблагодарила рязанского сенатора Игория Морозова «за защиту ее чести».
В опубликованной новости была встроена ссылка на Instagram Скабеевой, в которой она упомянула одну из запрещенных в России экстремистских организаций. Важно, что в тексте нашей новости этого упоминания не было. Однако это никак не повлияло ни на решение Роскомнадзора, ни на решение мирового суда.
На рассмотрении апелляции адвокат Глеб Кузьменко ходатайствовал о привлечении в качестве свидетеля Ольги Скабеевой. Однако суд отказал, объяснив это тем, что никто из участников процесса не знает домашнего адреса телеведущей и перенес заседание.
Фото 2gis.ru
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.