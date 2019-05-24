Рязанская строительная компания получила предупреждение от антимонопольщиков за отключение ТЦ от электричества

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанское УФАС рассмотрело дело по факту препятствования ЗАО «Стройсервис» перетоку электрической энергии в торговый центр «Каскад» в Рыбном. Об этом сообщила
Установлено, что организация владеет трансформаторной подстанцией, к которой присоединен торговый центр. В ноябре 2018 года поставка электроэнергии в ТЦ прекратилась из-за аварии. Но никаких действий для ее восстановления собственник объекта не предпринял. В результате владельцу торгового центра пришлось обратиться за новым технологическим присоединением к АО «Рязанская областная электросетевая компания».
По данным УФАС, компания является владельцем объекта электросетевого хозяйства, поэтому ей запрещено препятствовать перетоку электрической энергии через свои объекты, а также требовать плату за это.
«Поскольку ЗАО „Стройсервис“ является субъектом малого и среднего предпринимательства и впервые совершило административное правонарушение, то административное наказание в виде административного штрафа заменено на предупреждение», — говорится в сообщении.
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДождь и гроза. Прогноз погоды в Рязанской области на субботу
|
cледующая новость →Бывшего футболиста рязанского клуба вызвали в сборную России
В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.