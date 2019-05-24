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14:53, 24 мая 2019 194
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Рязанская строительная компания получила предупреждение от антимонопольщиков за отключение ТЦ от электричества

Рязанская строительная компания получила предупреждение от антимонопольщиков за отключение ТЦ от электричества

Рязанское УФАС рассмотрело дело по факту препятствования ЗАО «Стройсервис» перетоку электрической энергии в торговый центр «Каскад» в Рыбном. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что организация владеет трансформаторной подстанцией, к которой присоединен торговый центр. В ноябре 2018 года поставка электроэнергии в ТЦ прекратилась из-за аварии. Но никаких действий для ее восстановления собственник объекта не предпринял. В результате владельцу торгового центра пришлось обратиться за новым технологическим присоединением к АО «Рязанская областная электросетевая компания».

По данным УФАС, компания является владельцем объекта электросетевого хозяйства, поэтому ей запрещено препятствовать перетоку электрической энергии через свои объекты, а также требовать плату за это.

«Поскольку ЗАО „Стройсервис“ является субъектом малого и среднего предпринимательства и впервые совершило административное правонарушение, то административное наказание в виде административного штрафа заменено на предупреждение», — говорится в сообщении.

Фото 2gis.ru


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