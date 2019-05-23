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Все подъезды к озеру «Дикая утка» закрыли на замок. Об этом сообщили в региональном минприроды.
«В соответствии с поручением губернатора, сотрудники ГИБДД организовали контроль за завозом отходов на данный земельный участок. На обоих въездах на участок шлагбаумы закрыты на замок. Один факт сброса отходов на обочину пресечен», — сообщили в министерстве.
В среду, 22 мая, сотрудники минприроды посетили указанный участок и не обнаружили завоза грунта и отходов.
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