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Утром в среду, 22 мая, во Владимире снова напали на школьницу — на этот раз в Добром. Об этом сообщила телерадиокомпания «
Девочке-подростку удалось сбежать.
Полиция несколько часов обследовала местность с собаками.
«Спрашивали, не видели ли бомжа в кофте с капюшоном. Полицейские писали бумаги около подъезда. С утра напал бомж на девушку, — рассказал житель города.
Рядом с местом находится средняя школа. Информация о внешности напавшего разнится.
Отметим, что это уже третье нападение за неделю.
Первый случай
Второй случай
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