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14:40, 23 мая 2019 748
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Во Владимире снова напали на школьницу

Во Владимире снова напали на школьницу

Утром в среду, 22 мая, во Владимире снова напали на школьницу — на этот раз в Добром. Об этом сообщила телерадиокомпания «Губерния».

Девочке-подростку удалось сбежать.

Полиция несколько часов обследовала местность с собаками.

«Спрашивали, не видели ли бомжа в кофте с капюшоном. Полицейские писали бумаги около подъезда. С утра напал бомж на девушку, — рассказал житель города.

Рядом с местом находится средняя школа. Информация о внешности напавшего разнится.

Отметим, что это уже третье нападение за неделю.

Первый случай произошел в Октябрьском районе. Тогда мужчина напал на двух девушек, его поймали.

Второй случай произошел в Юго-Западном районе — там также напали на двух малолетних девочек. Полиция составила фоторобот подозреваемого.


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