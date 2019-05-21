Во Владимире молодой человек напал на двух девушек

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во Владимире арестовали 21-летнего жителя Юрьев-Польского района, обвиняемого в покушении на изнасилование и совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом передает «
По версии следствия, 15 мая около 22:00 молодой человек напал на двух девушек 15 и 18 лет.
15-летняя школьница шла в районе пересечения улицы Горького и «Пекинки». На нее напал молодой человек, выскочивший из кустов. Он схватил ее и пытался совершить насильственные действий сексуального характера. Школьница начала активно сопротивляться и убежала.
Через 20 минут на том же месте обвиняемый увидел другую девушку на велосипеде. Он пытался напасть на нее, но пострадавшая смогла убежать.
Злоумышленник скрылся, увидев компанию молодых людей.
Следователи установили личность нападавшего и задержали его через два дня.
По данным следствия, молодой человек жил с отцом, подрабатывал на стройках, в декабре прошлого года получил условный срок за грабеж.
Вину в сексуальных преступлениях молодой человек не признал.
Следователь планирует назначить психолого-психиатрические экспертизы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Горроще перевернулся мотоциклист без «прав»
|
cледующая новость →Торги по продаже леса в Заборье приостановили после жалобы в ФАС
Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.