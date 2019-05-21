Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:49, 21 мая 2019 468
 0    0

Во Владимире молодой человек напал на двух девушек

Во Владимире молодой человек напал на двух девушек

Во Владимире арестовали 21-летнего жителя Юрьев-Польского района, обвиняемого в покушении на изнасилование и совершении насильственных действий сексуального характера. Об этом передает «Старт33».

По версии следствия, 15 мая около 22:00 молодой человек напал на двух девушек 15 и 18 лет.

15-летняя школьница шла в районе пересечения улицы Горького и «Пекинки». На нее напал молодой человек, выскочивший из кустов. Он схватил ее и пытался совершить насильственные действий сексуального характера. Школьница начала активно сопротивляться и убежала.

Через 20 минут на том же месте обвиняемый увидел другую девушку на велосипеде. Он пытался напасть на нее, но пострадавшая смогла убежать.

Злоумышленник скрылся, увидев компанию молодых людей.

Следователи установили личность нападавшего и задержали его через два дня.

По данным следствия, молодой человек жил с отцом, подрабатывал на стройках, в декабре прошлого года получил условный срок за грабеж.

Вину в сексуальных преступлениях молодой человек не признал.

Следователь планирует назначить психолого-психиатрические экспертизы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Николаю Любимову показали уникальные заводы VELLCOM group

Николаю Любимову показали уникальные заводы VELLCOM group

Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:49, 7 мая 2019 39 112
В Рязани отметили День радио. Фото
15:16, 16 мая 2019 37 561
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
13:07, 9 мая 2019 28 370
По Рязани прошел рекордный 43-тысячный «Бессмертный полк»
19:59, 16 мая 2019 22 629
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 20 703
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
Все новости
Голосования

Где летом отдыхают ваши дети?

Окончание опроса: 24.05.2019
Архив голосований
Форум