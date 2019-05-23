Вжух и… В парке Гагарина установили детский батут в форме церкви

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В парке Гагарина установили детский батут, по форме напоминающий церковь. Сфотографировал необычную конструкцию журналист RZN.info в среду, 22 мая.
Напомним, в этом году парк пообещали привести в порядок. В частности, здесь и в ЦПКиО
Этой новостью мы открываем новую рубрику на нашем сайте «Вжух!». Здесь мы будем выкладывать самые необычные и абсурдные новости Рязани, России и мира.
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