Сотрудники рязанского предприятия добились выплаты зарплаты через суд

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Сотрудники рязанского предприятия «Комплектстройсервис» добились выплаты зарплаты через суд. Об этом сообщила
Известно, что с июля по октябрь 2018 года работникам задолжали 313 тысяч рублей.
«Решения суда исполнены в принудительном порядке. Взысканная задолженность по заработной плате выплачена работникам в полном размере», — говорится в сообщении.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.