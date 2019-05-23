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17:36, 23 мая 2019 1 494
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Бывший замначальника колонии в Рязанской области обвиняется в получении седьмой взятки

Бывший замначальника колонии в Рязанской области обвиняется в получении седьмой взятки

Бывший замначальника колонии в Рязанской области обвиняется в получении седьмой взятки. Об этом сообщил сайт регионального следкома.

Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника одного из исправительных учреждений области, обвиняемого в получении взяток и злоупотребление должностными полномочиями.

По данным следствия, 27 ноября 2018 года он получил взятку в виде имущества — телевизора стоимостью около десяти тысяч рублей за незаконные действия, связанные с проносом на территорию исправительной колонии телевизора для осужденного.

Ранее появилась информация об аресте бывшего замначальника скопинской колонии. В отношении обвиняемого возбудили шесть уголовных дел.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото с сайта следкома


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