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Бывший замначальника колонии в Рязанской области обвиняется в получении седьмой взятки. Об этом сообщил
Возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника одного из исправительных учреждений области, обвиняемого в получении взяток и злоупотребление должностными полномочиями.
По данным следствия, 27 ноября 2018 года он получил взятку в виде имущества — телевизора стоимостью около десяти тысяч рублей за незаконные действия, связанные с проносом на территорию исправительной колонии телевизора для осужденного.
Ранее появилась
Расследование уголовного дела продолжается.
Фото с сайта следкома
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