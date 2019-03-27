Бывшего замначальника скопинской колонии арестовали по подозрению во взятках и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом
По данным следствия, в 2016—2018 годах мужчина получил в качестве взяток деньги и ценное имущество на сумму свыше 130 тысяч рублей. Он предупреждал осужденных о предстоящих проверках, разрешал им пользоваться телефонами и допускал другие нарушения.
Кроме того, весной 2017 года бывший замначальника колонии обнаружил у осужденного телефон и не оформил изъятие, а оставил гаджет себе.
«Преступная деятельность должностного лица выявлена и пресечена в результате межведомственного взаимодействия региональных управлений ФСИН и ФСБ России, на основании материалов оперативно-розыскной деятельности которых следственным органом возбуждено уголовное дело», — уточнили в следкоме.
Следователи возбудили дело по части 3 статьи 290 («Получение взяток за совершение заведомо незаконного бездействия») и части 1 статьи 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями»).
Подозреваемый находится под стражей.