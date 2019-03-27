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20:24, 27 марта 2019 158
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Бывшего замначальника скопинской колонии арестовали по подозрению во взятках

Бывшего замначальника скопинской колонии арестовали по подозрению во взятках

Фото: Pixabay.com

Бывшего замначальника скопинской колонии арестовали по подозрению во взятках и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в рязанском следкоме.

По данным следствия, в 2016—2018 годах мужчина получил в качестве взяток деньги и ценное имущество на сумму свыше 130 тысяч рублей. Он предупреждал осужденных о предстоящих проверках, разрешал им пользоваться телефонами и допускал другие нарушения.

Кроме того, весной 2017 года бывший замначальника колонии обнаружил у осужденного телефон и не оформил изъятие, а оставил гаджет себе.

«Преступная деятельность должностного лица выявлена и пресечена в результате межведомственного взаимодействия региональных управлений ФСИН и ФСБ России, на основании материалов оперативно-розыскной деятельности которых следственным органом возбуждено уголовное дело», — уточнили в следкоме.

Следователи возбудили дело по части 3 статьи 290 («Получение взяток за совершение заведомо незаконного бездействия») и части 1 статьи 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Подозреваемый находится под стражей.


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