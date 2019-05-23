Археологи нашли в Туле древний город

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Археологи нашли на территории современного Ленинского района в Туле древний город. Об этом передает
В начале мая археологи начали там масштабные раскопки. Предметом исследований стало городище около деревни Кетри.
Это место в разное время пытались изучить многие исследователи тульского края.
Масштаб памятника оказался внушительным: городище площадью около гектара, вал из остатков крепостной стены, достигающий трех метров в высоту, и огромная сельская округа размером примерно в 24 гектара.
В начале мая на территории нашли два комплекса разного времени постройки. В первом нашли несколько разрушенных сосудов, шиферные пряслица, применявшиеся для утяжеления ручного веретена и крепления на нем пряжи, дротовый медный браслет и медную подвеску лунницу.
Во втором нашли застежку-сульгам и керамика, в том числе и иностранную, предположительно, из Черниговской губернии на Днепре.
Находки отнесли к 11-12 векам.
Раскопки продолжат в июне 2019 года.
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