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12:14, 23 мая 2019 314
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Археологи нашли в Туле древний город

Археологи нашли в Туле древний город

Археологи нашли на территории современного Ленинского района в Туле древний город. Об этом передает MySlo.

В начале мая археологи начали там масштабные раскопки. Предметом исследований стало городище около деревни Кетри.

Это место в разное время пытались изучить многие исследователи тульского края.

Масштаб памятника оказался внушительным: городище площадью около гектара, вал из остатков крепостной стены, достигающий трех метров в высоту, и огромная сельская округа размером примерно в 24 гектара.

В начале мая на территории нашли два комплекса разного времени постройки. В первом нашли несколько разрушенных сосудов, шиферные пряслица, применявшиеся для утяжеления ручного веретена и крепления на нем пряжи, дротовый медный браслет и медную подвеску лунницу.

Во втором нашли застежку-сульгам и керамика, в том числе и иностранную, предположительно, из Черниговской губернии на Днепре.

Находки отнесли к 11-12 векам.

Раскопки продолжат в июне 2019 года.


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