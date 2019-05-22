В Рязани стартовали состязания боевых «кентавров»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 21 мая, в учебном центре рязанского училища ВДВ стартовали состязания боевых «кентавров». Об этом сообщила
Выступления в рамках всеармейского этапа конкурса «
Соревнования предполагают выполнение комплекса упражнений на быстроту, меткость, выносливость и умение слаженно действовать в составе своих подразделений.
На первом этапе команды совершат марш на лошадях по лесостепной местности, выполняя перевозку боеприпасов, метание ручных имитационных гранат и преодолевая водную преграду.
Далее им предстоит смешанная эстафета на короткую дистанцию с преодолением полосы препятствий, стрельбой из стрелкового оружия и метанием гранат.
В августе команда, которая наберет больше всего баллов, отправится в Монголию на международный этап «Конного марафона».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНочью в Тульской области загорелся двухэтажный дом
|
cледующая новость →Под Тулой пассажирский автобус столкнулся с легковушкой
В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.