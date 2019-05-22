К 70-летию рязанского агроуниверситета в вузе открыли учебно-производственный зал по животноводству

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 21 мая, на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии Рязанского агротехнологического университета имени Костычева открыли учебно-производственного зал по животноводству с современным доильным оборудованием.
«Создание специализированного учебно-производственного зала по животноводству с участием крупнейших компаний страны в вузе — взаимовыгодно. Наши студенты получают уникальную возможность учиться работать на специализированном оборудовании, а компании-партнеры — отбирать для дальнейшего трудоустройства новые кадры», — отметил ректор вуза Николай Бышов.
Руководитель РГАТУ и почетные гости перерезали символическую красную ленту, представители ООО «ВестфалияСервис» продемонстрировали процесс работы оборудования компании GEA Farm Technologies с использованием лицензионного программного обеспечения — системы управления стадом Dairy Plan,
«В строительство учебно-производственного зала по животноводству и оснащение его современным оборудованием весомый вклад внесли более 20 предприятий АПК региона: ООО «Авангард», Колхоз (СПК) имени Ленина, Старожиловский молочный комбинат, ЗАО «Победа», ООО «АПК «Русь», ООО «Надежда», ООО «ГЕА ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИЗ РУС» и многие другие», — отметили в вузе.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанские приставы выдворили из страны пятерых иностранцев
В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.