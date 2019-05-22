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13:08, 22 мая 2019 87

К 70-летию рязанского агроуниверситета в вузе открыли учебно-производственный зал по животноводству

К 70-летию рязанского агроуниверситета в вузе открыли учебно-производственный зал по животноводству

Во вторник, 21 мая, на факультете ветеринарной медицины и биотехнологии Рязанского агротехнологического университета имени Костычева открыли учебно-производственного зал по животноводству с современным доильным оборудованием.

«Создание специализированного учебно-производственного зала по животноводству с участием крупнейших компаний страны в вузе — взаимовыгодно. Наши студенты получают уникальную возможность учиться работать на специализированном оборудовании, а компании-партнеры — отбирать для дальнейшего трудоустройства новые кадры», — отметил ректор вуза Николай Бышов.

Руководитель РГАТУ и почетные гости перерезали символическую красную ленту, представители ООО «ВестфалияСервис» продемонстрировали процесс работы оборудования компании GEA Farm Technologies с использованием лицензионного программного обеспечения — системы управления стадом Dairy Plan,

«В строительство учебно-производственного зала по животноводству и оснащение его современным оборудованием весомый вклад внесли более 20 предприятий АПК региона: ООО «Авангард», Колхоз (СПК) имени Ленина, Старожиловский молочный комбинат, ЗАО «Победа», ООО «АПК «Русь», ООО «Надежда», ООО «ГЕА ФАРМ ТЕХНОЛОДЖИЗ РУС» и многие другие», — отметили в вузе.


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