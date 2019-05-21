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17:09, 21 мая 2019 466
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За неделю в Рязани заделали ямы на 14 участках

За неделю в Рязани заделали ямы на 14 участках

Фото: Администрация Рязани

За неделю, с 13 по 19 мая, в Рязани заделали ямы на 14 участках. Об этом сообщил сайт мэрии.

Ремонт с применением горячей асфальтобетонной смеси выполнили на участках улиц Мервинская, Кирпичный завод, Керамзавод, Октябрьский городок, Песоченская, Татарская, Строителей, Семена Середы, Лесопарковая, Новая, Щедрина, а также на Куйбышевском и Ряжском шоссе.

С 20 по 26 мая работы работы выполнят на участках по улицам Пролетарская, Затинная, Песоченская, Шереметьевская и других.

Всего с начала года работы провели на 123 улицах. Общая площадь ремонта составила 15 490 квадратных метров.


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