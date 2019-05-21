Во Владимире еще один мужчина напал на двух школьниц

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Владимирские силовики ищут мужчину, напавшего на двух школьниц. Об этом пишут «
В понедельник, 20 мая, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек 2009 года рождения около дома №32Б на улице Верхняя Дуброва (школа №37).
Приметы мужчины: европейской внешности, на вид около 30-35 лет, рост около 170 сантиметров, плотное телосложение, русые волосы.
Одежда: голубая футболка в белую полоску, бриджи цвета «хаки».
Особые приметы: родинка над верхней губой слева, на левом указательном пальце кольцо.
Ранее во Владимире
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.