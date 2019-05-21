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17:18, 21 мая 2019 537
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Во Владимире еще один мужчина напал на двух школьниц

Во Владимире еще один мужчина напал на двух школьниц

Владимирские силовики ищут мужчину, напавшего на двух школьниц. Об этом пишут «Владимирские новости».

В понедельник, 20 мая, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек 2009 года рождения около дома №32Б на улице Верхняя Дуброва (школа №37).

Приметы мужчины: европейской внешности, на вид около 30-35 лет, рост около 170 сантиметров, плотное телосложение, русые волосы.

Одежда: голубая футболка в белую полоску, бриджи цвета «хаки».

Особые приметы: родинка над верхней губой слева, на левом указательном пальце кольцо.

Ранее во Владимире арестовали 21-летнего местного жителя, который напал на двух девушек 15 и 18 лет.


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