В среду в Рязанской области потеплеет до +28 градусов. Прогноз погоды

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В среду, 22 мая, в Рязанской области потеплеет до +28 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, ночью 1-6 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +7, +12 градусов; днем +23, +28 градусов.
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