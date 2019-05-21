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13:25, 21 мая 2019 910
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В среду в Рязанской области потеплеет до +28 градусов. Прогноз погоды

В среду в Рязанской области потеплеет до +28 градусов. Прогноз погоды

В среду, 22 мая, в Рязанской области потеплеет до +28 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь.

Ветер юго-западный, ночью 1-6 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +7, +12 градусов; днем +23, +28 градусов.


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