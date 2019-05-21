В Рыбном в ДТП попал 16-летний мотоциклист без «прав»

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Около 21:00 в понедельник, 20 мая, в Рыбном столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль Kia. Об этом передает
По предварительной информации, автомобиль поворачивал налево, двигаясь в сторону улицы Юбилейной.
В это время на обгон двигался мотоцикл, которым управлял 16-летний подросток без «прав».
По информации очевидцев, на место выезжала скорая. В аварии пострадали водитель мотоцикла и его 16-летняя пассажирка.
Позже появилась
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.