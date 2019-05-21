В ДТП с мотоциклом и легковушками в Рыбном пострадали двое

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Фото: УМВД по Рязанской области
В полиции рассказали о ДТП, которое произошло вечером 20 мая в Рыбном. В 21:30 около дома №37 по улице Большой столкнулись мотоцикл и две легковушки, сообщила
По предварительной информации, местный житель на Kia Rio при повороте налево врезался в 17-летнего мотоциклиста, ехавшего в попутном направлении. После этого подросток столкнулся с Kia Ceed под управлением 25-летнего водителя, который припарковался на противоположной стороне дороги.
В результате ДТП мотоциклист и его 16-летняя пассажирка обращались за медицинской помощью. Оказалось, что у молодого человека
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Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.