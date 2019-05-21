В Рязанской области на ремонт канализации в районах выделят 113 миллионов рублей

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В 2019 году Рязанская область выделит 113,5 миллионов рублей на ремонт канализации в районах, сообщил
В частности, 56 миллионов планируется направить на приобретение транспорта для коммунального хозяйства и содержания дорог.
«Финансирование увеличено для того, чтобы помочь муниципальным образованиям в решении вопросов с уборкой территорий и замене изношенных канализационных сетей. Будем обязательно продолжать вести работу в этом направлении. Предстоит многое сделать, поскольку местами износ этих сетей достигает 80%, что дает о себе знать серьезными коммунальными авариями», — сказал Николай Любимов.
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