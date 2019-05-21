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10:41, 21 мая 2019 673

В Рязани отметили День пионерии. Фото

В Рязани отметили День пионерии. Фото

В воскресенье, 19 мая, в Рязани отметили 97-летие Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Участниками слета стали школьники Касимовского, Клепиковского, Сасовского, Спасского районов и Рязани, сообщает сайт рязанских коммунистов.

С праздником присутствующих поздравили руководители партийной и комсомольской организаций, ветераны пионерского движения. Школьникам пожелали «хорошо учиться, жить и работать, чтобы восторжествовала справедливость».

После торжественной части на площади Ленина участники мероприятия отправились в Рязанский кремль, где для них провели викторину. Кроме того, спортивно-исторический клуб «Белый кречет» и историко-ролевой клуб имени Дзержинского «Железные волки» организовали для пионеров спортивные игры.

«Нам, коммунистам ХХI века, небезразлична судьба пионерской организации. Мы разделяем стремление большинства граждан нашей страны воссоздать славную Пионерию и активно участвуем в ее возрождении в нашей области. При нашей поддержке новое поколение повязывает алые галстуки, учится любить свою Родину, хранить дела и традиции старших поколений», — заявили в КПРФ.

На сегодняшний день Рязанская областная пионерская организация насчитывает сотни школьников. Отряды созданы в Рязани и Рязанской районе, в Сасовском, Спасском, Клепиковском, Касимовском, Михайловском районах. Пионеры участвуют в акции «Ветеран живет рядом», ведут поисковую работу, проводят конкурсы, эстафеты, спортивные мероприятия, походы, экскурсии, концерты и викторины.


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