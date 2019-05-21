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11:44, 21 мая 2019 603
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В Калуге откажутся от чужих подрядчиков для уборки улиц и дворов

В Калуге откажутся от чужих подрядчиков для уборки улиц и дворов

Управление городского хозяйства Калуги намерено отказаться от сторонних подрядных организаций для уборки улиц и дворов. Калугу будет полностью убирать МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», передает «Ника ТВ».

Сейчас МБУ «СМЭУ» убирает 31% улиц и городских территорий, а 69% убирают подрядные организации.

Учреждение содержит 44% всех автодорог 1-й и 2-й категории (центральная часть города, основные магистрали и въездные группы).

Как сообщили в гордуме, работу по уборке нужно передать и отказаться от подрядчиков. Средства, которые прежде тратились на это, предложили пустить на закупку необходимой техники и увеличения штата.

В управлении городского хозяйства считают, что затраты сократятся на 90 млн рублей за три года. При этом повысится качество работ.

Для содержания всей дорожной сети потребуется купить 108 единиц техники на сумму 443 миллиона рублей, а штат сотрудников увеличить на 262 человека, подняв фонд оплаты труда на 46 миллионов рублей.

Штаб планируют укомплектовать к 31 августа, а также провести торги по закупке ГСМ и реагентов. Полностью МБУ «СМЭУ» укомплектуют к 1 октября.

Фото «Ника ТВ»


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