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Уганда и Рязань обсудили вопросы о сотрудничестве. Об этом сообщил
Рязанскую торгово-промышленную палату посетили представители посольства Уганды во главе с чрезвычайным и полномочным послом республики в России Джонсоном Агарой Олвой. Делегацию приняла президент палаты Татьяна Гусева.
Джонсон Агара Олва рассказал, что Уганда экспортирует в основном продукцию аграрного сектора — кофе, чай, какао-бобы, хлопок. Из России в эту страну поступает главным образом пшеница, а также ряд других товаров. Ряд российских компаний вкладывает инвестиции в развитие сельскохозяйственной отрасли, солнечной энергетики.
Представители посольства Республики Уганды предложили обсудить возможности для подписания соглашения о сотрудничестве, и Татьяна Гусева приняла это предложение: подписание состоится в Москве.
На встречу пригласили представители ряда рязанских компаний, которые представили угандийским гостям свою продукцию.
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